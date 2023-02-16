Еще больше, чем Украина: России решили таки подарить баллы в таблицу кофициентов УЕФА

Европейская ассоциация не придерживается своей жесткой позиции в отношении страны-агрессора. Россия бесплатно получит баллы в таблицу кофициентов УЕФА.

Радость относительно полного лишение России еврокубковых очков за сезон 2022/23 оказалась преждевременной. Страна-агрессор получит свои подарочные баллы.

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Абсурд среди абсурдов

Ранее на официальном сайте УЕФА появилась радостная информация, подсказывающая, что россияне останутся ни с чем. Напротив российского чемпионата появился жирный процеп, что символизировало "дыру от баранки" для команд из страны-агрессора. Однако европейская ассоциация дала объяснение ситуации, откровенно разочаровывающей каждого.

Дело в том, что страна-агрессор получит 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации (наименьшие достижения за последние 5 розыгрышей). Баллы начислят в таблицу уже после завершения сезона 2022/23. А если россиян еще и вдруг решат вернуть в еврокубки, то у них будут даром дополнительные баллы и лучшие позиции в следующем розыгрыше еврокубков. Хотя УЕФА и отмечала, ни одного российского клуба в еврокубках не будет, пока будет продолжаться война в Украине.

В прошлом сезоне наши мужские команды набрали даже меньше, чем УЕФА подарит кафирам за ничто. Украинцы получили 4,2 балла, а россияне получат 4,333. В нынешней кампании украинские коллективы уже немного превзошли результат – 4,7. Это при том, что Украину представляли пять клубов, а Шахтер и СК Днепр-1 еще продолжают борьбу в еврокубках.