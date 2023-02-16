Радість щодо повного позбавлення Росії єврокубкових очок за сезон 2022/23 виявилася передчасною. Країна-агресор таки отримає свої подарункові бали.

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Абсурд серед абсурдів

Раніше на офіційному сайті УЄФА з'явилась радісна інформація, яка підказувала, що росіяни залишаться ні з чим. Навпроти російського чемпіонату з'явився жирний прочепк, що символізувало "дірку від бублика" для команд з країни-агресора. Проте європесйька асоціація подала пояснення ситуації, яке відверто розчраує кожного.

Діло в тому, що країна-агресор таки отримає 4,333 бала для клубного коефіцієнта чоловічої асоціації та 1,750 для клубного коефіцієнта жіночої асоціації (найменші здобутки за останні 5 розіграшів). Бали ж нарахують у таблицю вже після завершення сезону 2022/23. А якщо росіян ще й раптом вирішать повернути у єврокубки, то вони задарма матимуть додаткові бали і кращі позиції у наступному розіграші єврокубків. Хоча УЄФА і зазначала, жодного російського клубу в єврокубках не буде, допоки триватиме війна в Україні.

У минулому сезоні наші чоловічі команди набрали навіть менше, ніж УЄФА подарує окупантам за ніщо. Українці здобули 4,2 бала, а росіяни отримають 4,333. У нинішній кампанії українські колективи вже трохи перевершили результат – 4,7. Це при тому, що Україну представляли 5 клубів, а Шахтар та СК Дніпро-1 ще продовжують боротьбу в єврокубках.