Игроки Базеля не будут праздновать свои голы в рамках ЛК. Швейцарский коллектив в 1/16 финала европейского турнира встретится с турецким Трабзонспором.
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Знак солидарности
Базель станет первой иностранной командой, которая сыграет в Турции после сокрушительного землетрясения. Швейцарский коллектив принял решение быть максимально солидарным с народом Турции. "Красно-синие" не будут праздновать голы в сложный для Турции период.
Наши сердца с вами. Мы всем сердцем поддерживаем кампанию помощи нашему сопернику. Завтрашний матч совершенно не важен на фоне происходящих здесь событий. Мы отказались от празднований голов в завтрашнем матче,
– пресс-атташе Базеля Саймон Вальдер.
Главный тренер швейцарской команды Хайко Фогель подверг намерения игроков Базеля. Коуч двумя руками за такую инициативу.
Я скажу своим игрокам, что мы не будем отмечать голы. Мы постараемся быть очень уважительными по отношению к сопернику,
– рассказал тренер.
Базель в этом сезоне
- В чемпионате Швейцарии "красно-синие" идут неуверенно, занимая седьмое место в Суперлиге.
- В Лиге конференций команда заняла вторую позицию в групповом этапе. Швейцарцы выпустили перед собой Слован Братиславу, но оказались сильнее Пюника из Еревана и Жальгириса.
- У Базеля еще есть шансы поднять над головой Кубок Швейцарии, поскольку они уже прошли в четвертьфинал розыгрыша трофея.