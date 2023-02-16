Игроки Базеля не будут праздновать свои голы в рамках ЛК. Швейцарский коллектив в 1/16 финала европейского турнира встретится с турецким Трабзонспором.

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Знак солидарности

Базель станет первой иностранной командой, которая сыграет в Турции после сокрушительного землетрясения. Швейцарский коллектив принял решение быть максимально солидарным с народом Турции. "Красно-синие" не будут праздновать голы в сложный для Турции период.

Наши сердца с вами. Мы всем сердцем поддерживаем кампанию помощи нашему сопернику. Завтрашний матч совершенно не важен на фоне происходящих здесь событий. Мы отказались от празднований голов в завтрашнем матче,

– пресс-атташе Базеля Саймон Вальдер.

Главный тренер швейцарской команды Хайко Фогель подверг намерения игроков Базеля. Коуч двумя руками за такую инициативу.

Я скажу своим игрокам, что мы не будем отмечать голы. Мы постараемся быть очень уважительными по отношению к сопернику,

– рассказал тренер.

Базель в этом сезоне