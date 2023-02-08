Таблица рейтингов национальных чемпионов формируется на основе заработанных очков командами в еврокубках за последние пять лет. Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года дисквалифицировали из всех международных турниров. Несмотря на то, что российские команды не допустили к участию в новом сезоне, УЕФА неожиданно для всех решил начислить России ее средний балл за последние пять лет (на основе которых и рассчитывается рейтинг) – 4,333 балла. При этом эти баллы были "подарены" просто так, ведь неизвестно, смогли бы российские клубы столько набрать, если бы действительно выступали.

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Это вызвало негодование, ведь многим странам нужно было приложить немало усилий, чтобы столько заработать. Например, после окончания группового этапа еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций), Украина в этом сезоне имеет в своем активе 4,7 балла. Это при этом у нас выступало пять команд, две из которых сумели выйти в плей-офф еврокубков (Шахтер сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а Днепр-1 продолжит выступление в 1/16 финала Лиги конференций).

Кроме этого, благодаря этим балам Россия держалась на 18 месте и имела право после ее допущения в еврокубки делегировать сразу пять клубов.

Но, наконец, УЕФА прислушалась к "голосу ума", и убрала в России баллы, которые она не заработала. Сейчас там стоит прочерк.

Это сразу повлияло и на общие результаты России. Ведь без этих баллов она опустилась в рейтинге с 18 на 23 место. А оно уже дает только четыре команды в еврокубках – одну в квалификации Лиги чемпионов (начиная с первого квалификационного раунда) и три – в Лиге конференций.

Но это при условии, что Россию со следующего сезона будет допущено к международным турнирам. Пока УЕФА не имеет таких намерений. Российская делегация встречалась с представителями УЕФА, чтобы договориться о возвращении в международные соревнования, но получила отказ. Там заявили, что ни одного российского клуба в еврокубках не будет, пока будет продолжаться война в Украине.

Кроме того, у российской Казани еще и отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА 2023.

Если отстранение России будет продолжаться, то страна с каждым сезоном будет все ниже падать в рейтинге УЕФА. Пока не опустится на последнее место.