25 июня в районе аэропорта Малино-Харино, который находится в Московской области, разбился легкомоторный спортивный самолет Як-52. На борту находились чемпион по высшему пилотажу и его девушка, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России продолжают падать самолеты

Пилот готовился к соревнованиям и отрабатывал фигуры высшего пилотажа. В ходе выполнения одной из них самолет набрал недостаточную высоту, не смог завершить маневр и врезался в землю. По данным СМИ, руководил воздушным судном студент четвертого курса Ульяновского авиационного института Евгений Бессмертный. Он был чемпионом Московской области в летном многоборье.

Самолет находился в собственности матери погибшего пилота.

Фото с места авиатрощи / росСМИ

Напомним, что во время мятежа ЧВК "Вагнер", которую возглавляет Евгений Пригожин, наемники сумели приземлить 7 российских воздушных суден, в том числе самолет Ил-22. Организатор бунта объяснил, почему его подчиненные подбили самолет минобороны России.