25 червня у районі аеропорту Малино-Харино, який знаходиться у Московській області, розбився спортивний легкомоторний літак Як-52. На борту знаходилися чемпіон з вищого пілотажу та його дівчина, повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ.

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На Росії продовжують падати літаки

Пілот готувався до змагань та відпрацьовував фігури вищого пілотажу. У ході виконання однієї з них літак набрав недостатню висоту, не зміг завершити маневр і врізався в землю. За даними ЗМІ, керував повітряним судном студент четвертого курсу Ульяновського авіаційного інституту Євген Безсмертний. Він був чемпіоном Московської області в льотному багатоборстві.

Літак перебував у власності матері загиблого пілота.

Фото з місця авіатрощі / росЗМІ

Нагадаємо, що під час заколоту ПВК "Вагнер", яку очолює Євгєній Пригожин, найманці зуміли приземлити 7 російських повітряних суден, в тому числі літак Іл-22. Організатор бунту пояснив, чому його підлеглі підбили літак міноборони Росії.