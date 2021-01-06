Россия провалила Чемпионат мира по хоккею 2021 года. Команда не смогла занять призовое место, уступив сборной Финляндии в борьбе за бронзу. Между тем российские СМИ решили разжечь скандал в отношении болельщиков сборной Финляндии.

Кроме критики в адрес игроков и тренерского штаба, российские СМИ нашли еще один повод для скандала.

С чего все началось

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоялся в Канаде. Матчи проходили без зрителей. Но чтобы хоть как-то добавить ощущение их присутствия, во время пауз в трансляции матчей показывали болельщиков играющих команд. Не стал исключением и матч за третье место, в котором сошлись сборные Финляндии и России.

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В одном из таких перерывов показали финских болельщиков. Один из них держал в руках баннер с надписью Ryssat kumoon. В переводе – "россияне повержены". Вот только слово ryssat в финском языке имеет отрицательное значение. Так пренебрежительно в Финляндии называют россиян, или всех русскоязычных в стране.

Финского болельщика сразу же отключили от фан-камеры. А в российских СМИ поднялась волна возмущения. Этому баннеру посвятило свои материалы не одно издание. А некоторые журналисты даже нашли в других трансляциях призывы финских фанатов "вернуть Карелию назад". И потребовали, чтобы перед россиянами извинились.

Чем все закончится

Ничем. Молодежный чемпионат мира по хоккею закончился. Победителем турнира стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду. В матче за третье место Финляндия обыграла Россию.

Вряд ли самого финского болельщика ждет хоть какое-то наказание. А россиянам остается только жаловаться.