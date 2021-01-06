Росія провалила молодіжний Чемпіонат світу з хокею 2021 року. Команда не змогла посісти призове місце, потупившись збірній Фінляндії в боротьбі за бронзу. Зате російські ЗМІ вирішили розпалити скандал щодо вболівальників збірної Фінляндії.

Окрім критики на адресу гравців та тренерського штабу, російські ЗМІ знайшли ще один привід для скандалу.

З чого все почалося

Молодіжний Чемпіонат світу з хокею відбувся в Канаді. Матчі проходили без глядачів. Але щоб хоч якось додати відчуття їх присутності, під час пауз у трансляції матчів показували вболівальників команд, які грають. Не став винятком і матч за третє місце, в якому зійшлися збірні Фінляндії та Росії.

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В одній з таких перерв показали фінських вболівальників. Один з них тримав у руках банер з написом Ryssat kumoon. У перекладі – "росіяни повалені". От тільки слово ryssat у фінській мові має негативне значення. Так зневажливо в Фінляндії називають росіян, або всіх російськомовних у країні.

Фінського вболівальника одразу ж відключили від фан-камери. А в російських ЗМІ піднялася хвиля обурення. Цьому випадку присвятили свої матеріали не одне видання. А деякі журналісти навіть знайшли в інших трансляціях заклики фінських фанатів "повернути Карелію назад". І почали вимагати, щоб перед росіянами вибачилися.

Чим все закінчиться

Нічим. Молодіжний чемпіонат світу з хокею закінчився. Переможцем турніру стала збірна США, яка у фіналі обіграла Канаду. У матчі за третє місце Фінляндія обіграла Росію.

Навряд чи на самого фінського вболівальника чекає хоч якесь покарання. А росіянам залишається лише скаржитися.