Защитник юношеской команды Локомотива Максим Шнапцев был избит после встречи с Чертаново. Нападающими были футболисты команды соперника.

13 марта несколько игроков соперника напали на Шнапцева в подтрибунном помещении.

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Шнапцев получил перелом и сотрясение мозга, а на место происшествия была вызвана полиция.

Видео драки после матча Локомотив – Чертаново

️ Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».



У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021

"На данный момент ФК Локомотив совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападающих наказания, которое соответствует тяжести совершенного ими поступка", – говорится в официальном заявлении московского клуба.