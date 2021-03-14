В России после матча жестоко избили юного футболиста Локомотива: видео
Защитник юношеской команды Локомотива Максим Шнапцев был избит после встречи с Чертаново. Нападающими были футболисты команды соперника.
Источник:Чемпионат.com
13 марта несколько игроков соперника напали на Шнапцева в подтрибунном помещении.
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Шнапцев получил перелом и сотрясение мозга, а на место происшествия была вызвана полиция.
Видео драки после матча Локомотив – Чертаново
"На данный момент ФК Локомотив совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападающих наказания, которое соответствует тяжести совершенного ими поступка", – говорится в официальном заявлении московского клуба.
- Матч 17-го тура ЮФЛ между Локомотивом и Чертаново завершился со счетом 2:1.
- Шнапцев выступает за юношескую команду "Локо" 2004 года рождения на позиции защитника.
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