В США умер легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер. Ему было 66 лет.

13 марта Хаглер был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием и болью в груди. Через 4 часа родственникам сообщили о смерти бывшего спортсмена. Точная причина смерти будет установлена ​​в ближайшее время. К слову Непобедимый боксер Выхрист получил яркую победу над Васкесом Достижения Марвина Хаглера Хаглер по прозвищу "Изумительный" бился в период с 1973-го по 1987 год. За свою карьеру он провел 67 боев, одержал 62 победы, потерпел три поражения, а еще два поединка завершились вничью.

В 1980 году Хаглер добился максимального результата в боксе, став абсолютным чемпионом мира. Он провел 12 защит своих титулов чемпиона мира.

В 1987 году он потерпел поражение в бою с чемпионом в 5 весовых категориях Шугаром Рэем Леонардом. Победа была присуждена Леонарду раздельным решением судей и считается одной из самых противоречивых в истории бокса. После поражения Хаглер предлагал Леонарду реванш, но получил отказ, после чего ушел из бокса и стал сниматься в кино.

Хаглер считается одним из лучших средневесов в истории. Ранее он признавался боксером десятилетия (1980-е).