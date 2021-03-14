У Росії після матчу жорстоко побили юного футболіста Локомотива: відео
Захисник юнацької команди Локомотива Максим Шнапцев був побитий після зустрічі з Чертаново. Нападниками були футболісти команди суперника.
Джерело:Чемпионат.com
13 березня кілька гравців суперника напали на Шнапцева в підтрибунному приміщенні.
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Шнапцев отримав перелом і струс мозку, а на місце події була викликана поліція.
Відео бійки після матчу Локомотив – Чертаново
"На даний момент ФК Локомотив спільно з правоохоронними органами розбираються в інциденті, вивчаючи всі його деталі. Клуб має намір діяти в рамках законодавства РФ і домагатися для нападників покарання, відповідного тяжкості вчиненого ними вчинку", – йдеться в офіційній заяві московського клубу.
- Матч 17-го туру ЮФЛ між Локомотивом і Чертаново завершився з рахунком 2:1.
- Шнапцев виступає за юнацьку команду "Локо" 2004 року народження на позиції захисника.
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