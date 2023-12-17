Машину скорой не пропускал шлагбаум: в России на ринге скончался 14-летний боксер

Событие произошло на юношеских боксерских соревнованиях в Первоуральске Свердловской области. Во время поединка потерял сознание 14-летний спортсмен.

Парень пропустил несколько ударов в голову и туловище, после чего ему стало плохо. 14-летний боксер отошел в угол ринга, упал и потерял сознание, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чтобы спасти парню жизнь вызвали скорую. Однако врачи не могли долго попасть к пострадавшему из-за закрытого шлагбаума возле гостиницы Первоуральска.

В конце концов, его подняли вручную, но парня, по имени Тимофей, не спасли. В машине скорой он скончался.

Известно, что юный боксер учился в восьмом классе первоуральской школы. Он был победителем прошлогоднего первенства Свердловской области и воспитанником Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ).

По предварительным данным, у боксера были все документы и медицинские справки, необходимые для допуска к соревнованиям. По версии следствия, подросток умер из-за сильного удара в печень.

Ранее мы сообщали, что в России скончался боксер после тяжелого нокаута. Он почти две недели находился в коме.