Хлопець пропустив кілька ударів у голову та тулуб, після чого йому стало зле. 14-річний боксер відійшов у кут рингу, впав та втратив свідомість, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російська безладність стала причиною смерті

Щоб врятувати хлопцю життя викликали швидку. Проте лікарі не могли довго потрапити до потерпілого через закритий шлагбаум біля готелю Первоуральська.

Зрештою його підняли вручну, але хлопця, на ім'я Тимофій, не врятували. У машині швидкої він помер.

Відомо, що юний боксер навчався у восьмому класі першоуральської школи. Він був переможцем торішньої першості Свердловської області та вихованцем Центру розвитку дітей та молоді (ЦРДМ).

За попередніми даними, боксер мав усі документи та медичні довідки, необхідні для допуску до змагань. За версією слідства, підліток помер через сильний удар у печінку.

Раніше ми повідомляли, що в Росії помер боксер після важкого нокауту. Він майже два тижні перебував у комі.