В России умер чемпион Москвы по рукопашному бою Александр Писарев. Спортсмену было всего 33 года. По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление.
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Тренер спортсмена Магомед Камилов сообщил, что, вероятно, боец отравился арбузом. По данным других российских источников, причиной гибели Писарева стала наркотическая интоксикация.
Незадолго до смерти боец ММА вместе с супругой употреблял грибы. Об этом следователям рассказала сама женщина, которая выжила и находится в больнице. Точную причину гибели установят эксперты по результатам вскрытия.