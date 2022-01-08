Саакян был отправлен в глубокий нокаут в бою против другого россиянина Игоря Семернина. После боя его сразу отправили в больницу. Там врачи диагностировали у него отек головного мозга, а сам боксер был в коме.

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7 января стало известно о том, что Арест Саакян умер в больнице, так и не приходя в сознание. Об этом сообщила его сестра Светлана в соцсетях.

Его состояние оценивали как тяжелое, и никаких положительных сдвигов не было.

Видео нокаута Саакяна, после которого он оказался в коме (осторожно, 18+)

Похоронят боксера в Ереване. Прощание состоится 11 декабря в Тольятти, где и состоялся его последний бой.