Российский судья Кирилл Левников работал на матче сборных Англии и Сан-Марино, который прошел в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Перед игрой арбитр принял участие в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.

Но такое поведение футбольного судьи пришлось по душе на его родине.

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В первую очередь, критиковать решение рефери взялись депутаты Госдумы. Они смешали всемирную акцию против расизма с поддержкой ЛГБТ и политикой, а в своих комментариях как раз выражались вовсе не политкорректно.

У меня к нему вопрос. То, что он там на коленях ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок. Сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает,

– заявил Виталий Милонов.

Немного мягче, но в таком же ключе высказался другой его коллега.

"Спорт не имеет никакого отношения к проблемам глобального характера, в том числе и расизму. Но при этом расизм непосредственно на матчах мы должны жестко пресекать. А делами вне стадиона должны заниматься руководители своих стран", – считает Дмитрий Свищев.



Российский арбитр Кирилл Левников стал на колено / Фото: Скриншот

Другой российский судья отказался становиться на колено

Неделю назад в Англии российский арбитр Сергей Карасев отказался встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter и, к удивлению, не был подвергнут сильной критике. Многие болельщики высоко оценили его уровень работы на матче.

За этот поступок бригаду Карасева не наказали, так как в судейской бригады в этом случае есть выбор: склонять колено или нет.