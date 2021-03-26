Футболист клуба Полесье Евгений Шевченко открыл счет в матче своей команды невероятным голом. Защитник отличился в дебюте встречи, забив ударом в касание.

Это произошло на 9-й минуте встречи между Полесьем и Кристаллом. Защитник Евгений Шевченко получил заброс в штрафную соперника. Игрок решил не останавливать мяч, а нанести удар в касание.

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Удар почти с угла штрафной удался невероятным по траектории – он полетел над голкипером в дальний верхний угол ворот. Так счет в матче был открыт.

Видео гола Шевченко

Стоит добавить, что на этом матче работает дрон. Поэтому видео гола Шевченко сняли и с высоты птичьего полета.

Видео гола Шевченко с высоты

Отметим, что этот матч состоялся на Центральном стадионе в Житомире. Последний раз здесь официальный матч состоялся еще 16 лет назад, когда 27 ноября 2004 года Полесье принимало Газовик-Скала. После этого житомирская команда ни разу не выступала на родной домашней арене. А в этом сезоне была вынуждена домашние матчи проводить в Киеве.