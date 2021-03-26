Російський суддя Кирило Левніков працював на матчі збірних Англії та Сан-Марино, який пройшов у рамках відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року. Перед грою арбітр прийняв участь в акції Black Lives Matter в підтримку темношкірих, вставши на одне коліно.

Але така поведінка футбольного судді не припала до душі на його батьківщині.

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В першу чергу, критикувати рішення рефері взялися депутати Держдуми. Вони змішали всесвітню акцію проти расизму з підтримкою ЛГБТ і політикою, а в своїх коментарях якраз виражалися зовсім не політкоректно.

У мене до нього питання. Те, що він там на колінах повзає направо і наліво, це незрозуміло. Якщо він суддя Російської Федерації, то, звичайно, він повинен вести себе більш гідно, а не брати участь в дешевих перфомансах в підтримку ЛГБТ і чорношкірих обіженок. Сьогодні він перед ними повзає, завтра він ще перед кимось повзає,

– заявив Віталій Мілонов.

Трохи м'якше, але в такому ж ключі висловився інший його колега.

"Спорт не має ніякого відношення до проблем глобального характеру, в тому числі і расизму. Але при цьому расизм безпосередньо на матчах ми повинні жорстко присікати. А справами поза стадіоном повинні займатися керівники своїх країн", – вважає Дмитро Свищев.



Російський арбітр Кирило Левніков став на коліно / Фото: Скріншот

Інший російський суддя відмовився ставати на коліно

Тиждень тому в Англії російський арбітр Сергій Карасьов відмовився встати на коліно в підтримку акції Black Lives Matter і, на диво, не був підданий сильній критиці. Багато вболівальників високо оцінили його рівень роботи на матчі.

За цей вчинок бригаду Карасьова не покарали, так як у суддівської бригади в цьому випадку є вибір: схиляти коліно чи ні.