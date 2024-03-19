Международный олимпийский комитет принял ряд важных решений относительно участия россиян и белорусов в Олимпийских играх. Несмотря на значительные уступки со стороны МОК, который допустил атлетов из стран-агрессоров к Олимпиаде, глава Комитета подвергается сокрушительной критике от “нейтралов”.

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Бах получил "благодарность" от российских властей

Президент МОК Томас Бах в интервью французскому изданию Le Monde пожаловался на критику со стороны российских властей. В вину спортивному функционеру указывают "нейтральный статус", который унижает величие России. Баху вешают ярлыки, которыми часто пользуются представители Кремля.

От фашиста до разрушителя олимпийского движения. Я не знаю, идет ли это от самого Владимира Путина. Я не каждый день смотрю в телеграм, я не такой мазохист,

– рассказал об обвинениях Бах.

Президент МОК отметил, что такими агрессивными заявлениями российские власти пытаются его запугать. Как известно, шантаж и провокация – это типичный инструмент выходцев из КГБ.

"С Кремлем не было никакого обмена мнениями в течение нескольких лет, принимая во внимание то, что было раньше.

Мы также видим комментарии, сформулированные в очень агрессивном тоне, со стороны правительства. МОК не комментирует это, но мы видим, что агрессия правительства растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня", – рассказал Бах.

Политика МОК относительно участия россиян и белорусов в ОИ-2024