В Петербурге детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров в ночь на 1 января устроил смертельное ДТП.

По информации "Невские новости", 25-летний футболист, имя которого не раскрывается, за рулем Lexus GS300 совершил наезд на пожилого мужчину. От полученных травм 70-летний пенсионер умер на месте.

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Инцидент произошел на улице Академика Лебедева. Момент трагедии зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, что погибший пытался перейти дорогу рядом с зеброй, где его и сбила иномарка.

Видео смертельного ДТП