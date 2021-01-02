У Петербурзі дитячий тренер з футболу та учасник аматорських міських футбольних турнірів в ніч на 1 січня влаштував смертельне ДТП.

За інформацією "Невские новости", 25-річний футболіст, ім'я якого не розкривається, за кермом Lexus GS300 скоїв наїзд на літнього чоловіка. Від отриманих травм 70-річний пенсіонер помер на місці.

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Інцидент стався на вулиці Академіка Лебедєва. Момент трагедії зафіксували камери зовнішнього спостереження.

На кадрах видно, що загиблий намагався перейти дорогу поруч із зеброю, де його і збила іномарка.

Відео смертельного ДТП