Забавный эпизод попал в телекамеры на матчи 7-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" (3:1).

Болельщики ЦСКА собрались на одной трибуне вместе, но самым примечательным оказалось не это. Фанат "красно-белых" принес с собой маленький талисман – мини-пига, пишет 24 канал.

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В соцсетях появилось видео с комментарием хозяина поросенка – мужчины в кепке "Спартака". Он заявил, что берет животное с собой на каждый матч любимого клуба.