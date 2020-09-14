В России фанаты приволокли на футбольный матч настоящего поросенка: видео
Забавный эпизод попал в телекамеры на матчи 7-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" (3:1).
Болельщики ЦСКА собрались на одной трибуне вместе, но самым примечательным оказалось не это. Фанат "красно-белых" принес с собой маленький талисман – мини-пига, пишет 24 канал.
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В соцсетях появилось видео с комментарием хозяина поросенка – мужчины в кепке "Спартака". Он заявил, что берет животное с собой на каждый матч любимого клуба.
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