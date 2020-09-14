Кумедний епізод потрапив у телекамери на матчі 7-го туру чемпіонату Росії з футболу між ЦСКА і "Спартаком" (3:1).

Вболівальники ЦСКА зібралися на одній трибуні разом і самим примітним виявилося не це. Фанат "червоно-білих" приніс з собою маленького талісмана – міні-піга, пише 24 канал.

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У соцмережах з’явилося відео з коментарем господаря порося – чоловіка в кепці "Спартака". Він заявив, що бере тварину з собою на кожен матч улюбленого клубу.