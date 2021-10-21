В России боксер в коме после нападения медведя: боец-браконьер убил зверя, унесшего жизнь рыбака

В Тюменской области (Россия) медведь атаковал группу из трех рыбаков, среди которых был боксер Илья Медведев. В результате нападения медведя один из рыбаков погиб.

Нападение медведя завершилось смертью человека

По информации российских СМИ, инцидент произошел на реке Иртыш. Сообщается, что дикий зверь убил 48-летнего мужчину

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После этого боксер Илья Медведев нанес медведю несколько смертельных ножевых ранений.

Во время борьбы с медведем 23-летний Медведев серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, который не пострадал, доставил боксера на лодке в медицинский пункт.

Дмитрий Косенко, тренер боксера, сообщил, что Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя.

Илья после нападения медведя в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. Илью ждет очень долгая реабилитация,

– рассказал тренер.

Он отметил, что инцидент расследуют следователи. "Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом", – резюмировал Косенко.

В Федерации бокса России и возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым Международной ассоциации бокса (AIBA) пообещали взять на себя расходы на лечение Ильи Медведева.

Боксер – браконьер?

Медведев – мастер спорта по боксу. Он входит в состав сборной Тюменской области. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).

Российское издание "Чемпионат" со ссылкой на Readovka сообщает, что боксер может оказаться браконьером.

Сообщается, что группа "рыбаков" первой напала на берлогу медведя. Животному пришлось обороняться от агрессоров.

В берлоге, откуда предположительно сбежал медведь, были обнаружены следы крови и множество гильз.

С лодки одного из браконьеров изъяли еще одну улику – гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра.