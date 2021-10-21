Напад ведмедя завершився смертю людини

За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався на річці Іртиш. Повідомляється, що дикий звір убив 48-річного чоловіка

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Після цього боксер Ілля Медведєв завдав ведмедю кілька смертельних ножових поранень.

Під час боротьби з ведмедем 23-річний Медведєв серйозно постраждав, отримавши рани голови й кінцівок. Третій рибак, який не постраждав, доставив боксера на човні до медичного пункту.

Дмитро Косенко, тренер боксера, повідомив, що Медведєв перебуває у штучній комі після нападу ведмедя.

Ілля після нападу ведмедя у штучній комі. За словами лікарів, життю поки нічого не загрожує. Але ви розумієте, якого роду травми можуть бути після нападу ведмедя. Іллю чекає дуже довга реабілітація,

– розповів тренер.

Він зазначив, що інцидент розслідують слідчі. "Все вийшло стихійно, і дійсно Ілля завдав ведмедю удари ножем", – резюмував Косенко.

У Федерації боксу Росії та очолюваній росіянином Умаром Кремльовим Міжнародній асоціації боксу (AIBA) пообіцяли взяти на себе витрати на лікування Іллі Медведєва.

Медведєв – майстер спорту з боксу. Він входить до складу збірної Тюменської області. На любительському рингу провів 21 бій (11 перемог, 10 поразок).

Боксер – браконьєр?

Російське видання "Чемпионат" з посиланням на Readovka інформує, що боксер може виявитися браконьєром.

Повідомляється, що група "рибаків" першою напала на барліг ведмедя. Тварині довелося оборонятися від агресорів.

У барлозі, звідки ймовірно втік ведмідь, були виявлені сліди крові та безліч гільз.

З човна одного з браконьєрів вилучили ще один доказ – гладкоствольну незареєстровану рушницю 20-го калібру.