В субботу, 16 октября, Фуэнтес вышел в ринг впервые за три года. 19-летний Давид Куэльяр из Мексики выиграл свой 20-й бой, отправив соперника в нокаут уже в 6-м раунде.
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Фуэнтес пропустил комбинацию из двух ударов, которая завершилась неприятным выстрелом в челюсть. Боксер упал на ринг, потеряв сознание.
Видео нокаута
После поединка Мойзеса Фуэнтеса госпитализировали. Врачи обнаружили у боксера сгусток крови в мозге и поместили в медицинскую кому.
Что известно о состоянии боксера
Освальдо Кучле, промоутер мексиканца, сообщил, что Фуэнтесу успешно провели операцию. Тем не менее, 34-летний Мойзес до сих пор в коме.
Операция прошла хорошо. Мы верим, что получим больше информации в следующие несколько дней. Следующие 72 часа станут решающими в контексте того, чтобы увидеть, как он будет выздоравливать после излияния в мозг. Сейчас он в стабильном состоянии. Пока не о чем говорить, только ждать и смотреть, как он через все это пройдет,
– рассказал промоутер.
- На профессиональном уровне Фуэнтес провел 33 поединка. В его активе 25 побед (14 нокаутом).
- Еще 7 поединков мексиканец проиграл (5 нокаутом) и один свел к ничьей.
- Фуэнтес владел чемпионским поясом WBO с 2011 до 2013 года.