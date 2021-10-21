Нападение медведя завершилось смертью человека

По информации российских СМИ, инцидент произошел на реке Иртыш. Сообщается, что дикий зверь убил 48-летнего мужчину

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После этого боксер Илья Медведев нанес медведю несколько смертельных ножевых ранений.

Во время борьбы с медведем 23-летний Медведев серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, который не пострадал, доставил боксера на лодке в медицинский пункт.

Дмитрий Косенко, тренер боксера, сообщил, что Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя.

Илья после нападения медведя в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. Илью ждет очень долгая реабилитация,

– рассказал тренер.

Он отметил, что инцидент расследуют следователи. "Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом", – резюмировал Косенко.

В Федерации бокса России и возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым Международной ассоциации бокса (AIBA) пообещали взять на себя расходы на лечение Ильи Медведева.

Медведев – мастер спорта по боксу. Он входит в состав сборной Тюменской области. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).

Боксер – браконьер?

Российское издание "Чемпионат" со ссылкой на Readovka сообщает, что боксер может оказаться браконьером.

Сообщается, что группа "рыбаков" первой напала на берлогу медведя. Животному пришлось обороняться от агрессоров.

В берлоге, откуда предположительно сбежал медведь, были обнаружены следы крови и множество гильз.

С лодки одного из браконьеров изъяли еще одну улику – гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра.