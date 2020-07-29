В ночь с 27-го на 28 июля в российском городе Барнаул произошла уличная драка. В результате столкновения умер Павел Рухлов – он подрался с боксером Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Смертельная драка в Барнауле

Очевидцы утверждают, что Старцев и Ворогушина начали бить инвалида с тростью, за которого решил заступиться 40-летний Павел Рухлов. Он ударил кикбоксершу, после чего Старцев нанес ему сильный удар в лицо. Рухлов упал и ударился головой об асфальт. В итоге он умер на месте.

Старцева уже задержали. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Видео инцидента

Позже в Telegram-канале Lshot появился комментарий Ворогушиной. По словам Лилии, она полезла в драку и Павел ударил ее по лицу, потом ее друг-боксер Старцев ударил его в голову.

Кроме того, Павел заступался за мужчину, который якобы угрожал компании тростью, а его жена пьяной села за руль своей машины и попыталась въехать в компанию людей. Участники драки вовремя успели разбежаться в стороны.