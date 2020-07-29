В ніч з 27-го на 28 липня в російському місті Барнаул сталася вулична бійка. В результаті сутички помер Павло Рухлов – він побився з боксером Михайлом Старцевим і чемпіонкою світу з кікбоксингу Лілією Ворогушиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Смертельна бійка в Барнаулі

Очевидці стверджують, що Старцев і Ворогушина почали бити інваліда з тростиною, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рухлов. Він вдарив кікбоксершу, після чого Старцев завдав йому сильного удару в обличчя. Рухлов впав і вдарився головою об асфальт. У підсумку він помер на місці.

Старцева вже затримали. Його підозрюють в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть.

Відео інциденту

Пізніше в Telegram-каналі Lshot з'явився коментар Ворогушиної. За словами Лілії, вона полізла в бійку і Павло вдарив її по обличчю, потім її друг-боксер Старцев вдарив його в голову.

Крім того, Павло заступався за чоловіка, який нібито погрожував компанії тростиною, а його дружина п'яною сіла за кермо своєї машини і спробувала в'їхати в компанію людей. Учасники бійки вчасно встигли розбігтися в сторони.