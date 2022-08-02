Гутцайт: россия и беларусь должны быть изолированы от спорта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что международная федерация гимнастики положительно ответила по просьбе украинской стороны. Теперь белорусские и российские гимнасты официально не смогут выступать на международных соревнованиях. Даже нейтральное знамя не будет "якорем спасения для спортсменов враждебных стран".

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Эти страны лишили права проводить официальные международные состязания на своих территориях.

Также Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-оккупантов. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. FIG этого до сих пор не сделала.

Наша позиция неизменна – россия и беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Я благодарю международных партнеров, которые поддерживают Украину и наши требования,

– написал Гутцайт.

Вот именно так нужно изолировать враждебные страны от цивилизованного мира. Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям спортсменов стран-агрессоров. Теннисные ассоциации WTA и ATP тоже очень любезно относятся к этим атлетам.

Интересно, что Россия дошла до такого безумия, что хочет организовать свою Олимпиаду в случае недопуска на Олимпийские Игры-2024. россияне убеждены, что абсолютно ничего не потеряют.

Напомним, что российский спортивный гимнаст Иван Куляк вляпался в несколько скандалов, доказывающих, что спорт не вне политики.