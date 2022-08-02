Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев на последние Игры в Токио не уехал из-за допинг-скандала. С началом полномасштабного вторжения, гимнаст начал заниматься гуманитарной помощью и в быту общаться на украинском языке.

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"С 24 июля мы с друзьями решили время от времени общаться на украинском. Потому что это мне нужно. Я почти не общался, почти не знал украинского языка. Но после всех этих событий мы решили, что нужно переходить на украинский язык. Это позиция, и его нужно высказывать публично и показывать людям, что нужно менять язык", – рассказал Олег Верняев.

При этом спортсмен отметил, что никто никому не запрещает общаться с родными на том языке, на котором ему удобно, в том числе и на русском.

"Да, дома ты можешь разговаривать на русском, но публично, в городе – ты должен разговаривать на украинском, государственном языке", – убежден гимнаст.

Верняев признался, что и сам дальше пользуется русским языком.

"Потому что трудно мне 24/7 общаться на украинском. И очень много у нас все равно не общаются на украинском. Но шаг за шагом мы перестраиваем и пытаемся переходить на украинский", – рассказал спортсмен.