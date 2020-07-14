В России произошел скандальный эпизод во время матча представителей ПФЛ. Чемпионат страны был остановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому клубы решили заполнить паузу товарищескими играми.

Московский "Сахалинец" проводил товарищеский матч против "Легиона" из Махачкалы (1:1), но одному из арбитров не хватило эмоций на поле. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

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Боковой арбитр Сергей Тумасов после короткого разговора ударил футболиста сахалинцев Гоги Шонию по лицу. Как сообщает владелец клуба "Сахалинец" Михаил Литвин, арбитр по ходу матча несколько раз провоцировал футболиста клуба.

Видео эпизода

Арбитр пользовался телефоном

Интересно, что по ходу игры этот судья пользовался телефоном. Владелец Литвин также предположил, что он мог делать ставки на матч, на котором работал.

Судья в течение матча сидел в телефоне. Скорее всего, ставил на нашу игру, но не буду 100 процентов говорить. Мы обязательно займемся вопросом по поводу судьи, который в конце нашего капитана ударил... толкнул. Это непрофессионально. Наш игрок ничего лишнего не позволил, судья на протяжении всей игры его провоцировал. Займемся этим вопросом, чтобы этот судья больше не работал,

- сказал владелец ФК "Сахалинец".



Владелец ФК "Сахалинец" Михаил Литвин (по центру)