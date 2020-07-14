У Росії стався скандальний епізод під час матчу представників ПФЛ. Чемпіонат країни був зупинений через пандемію коронавірусу, тому клуби вирішили заповнити паузу товариськими іграми.

Московський "Сахалінець" проводив товариський матч проти "Легіона" з Махачкали (1:1), але одному з арбітрів не вистачило емоцій на полі. Про це пише "Спорт-Експрес".

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Боковий арбітр Сергій Тумасов після короткої розмови вдарив футболіста сахалінців Гогі Шонію по обличчю. Як повідомляє власник клубу "Сахалінець" Михайло Литвин, арбітр по ходу матчу кілька разів провокував футболіста клубу.

Відео епізоду

Арбітр користувався телефоном

Цікаво, що по ходу гри цей суддя користувався телефоном. Власник Литвин також припустив, що він міг робити ставки на матч, на якому працював.

Суддя протягом матчу сидів в телефоні. Швидше за все, ставив на нашу гру, але не буду 100 відсотків говорити. Ми обов'язково займемося питанням з приводу судді, який в кінці нашого капітана вдарив... штовхнув. Це непрофесійно. Наш гравець нічого зайвого не дозволив, суддя протягом всієї гри його провокував. Займемося цим питанням, щоб цей суддя більше не працював,

– сказав власник ФК "Сахалінець".



Власник ФК "Сахалінець" Михайло Литвин (по центру)