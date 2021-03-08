В России произошла массовая драка между хоккеистами 2011 рода рождения. 10-летние хоккеисты решили выяснять отношения во время турнира первенства области.

Стенка на стенку

Драка произошла еще 5 марта между игроками ХК Южный Урал и Сарматы. Они устроили массовую драку на льду.

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Матч состоялся в поселке Пригородный. Ролик с дракой опубликовал в инстаграме один из родителей игроков и подписал: "Стенка на стенку".

Схватка началась с того, что один из хоккеистов нарушил правила. После этого обе команды начали выяснять отношения.

В массовой драке приняли участие и вратари обеих команд. На кадрах видно, как 10-летние хоккеисты бросают на лед клюшки и присоединяются к другим игрокам.

Через несколько секунд к хоккеистам подбежали тренеры и судья, и разняли их.

Смотрите видео драки 10-летних хоккеистов