У Росії 10-річні хокеїсти влаштували масову бійку: відео
У Росії сталася масова бійка між хокеїстами 2011 року народження. 10-річні хокеїсти вирішили з'ясовувати стосунки під час турніру першості області.
Джерело:"Чемпіонат"
Стінка на стінку
Бійка сталася ще 5 березня між гравцями ХК Південний Урал і Сармати. Вони влаштували масову бійку на льоду.
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Матч відбувся у селищі Пригородний. Ролик з бійкою опублікував в інстаграмі один з батьків гравців і підписав: "Стінка на стінку".
Сутичка розпочала з того, що один з хокеїстів порушив правила. Після цього обидві команди почали з'ясовувати стосунки.
У масовій бійці взяли участь і воротарі обох команд. На кадрах видно, як 10-річні хокеїсти кидають на лід ключки і приєднуються до інших гравців.
Через декілька секунд до хокеїстів підбігли тренери і суддя, які і розборонили їх.
Дивіться відео бійки 10-річних хокеїстів
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