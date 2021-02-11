Фехервар 10 лютого зіграв виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Угорщини проти Вашаша. Українець Іван Петряк забив переможний гол за гостей.

Український півзахисник Іван Петряк вийшов на поле у стартовому складі Фехервара та вже з перших хвилин довів наставнику, що недаремно отримав шанс.

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Переможний гол Петряка

Вже на 3-й хвилині гості відкрили рахунок у кубковій зустрічі. Петряк наздогнав передачу від партнера на фланзі, обробив її та з гострого кута пробив у ворота Вашаша. Однак оборона суперника заблокувала постріл, але це був ще не кінець атаки. М'яч після рикошету підхопив Завзівадзе та закотив його вже у порожні ворота – 0:1.

А вже рівно через 20 хвилин у центрі уваги знову опинився український гравець Фехервара. Петряк з дальньої відстані перевірив свою праву гармату та не прогадав. Рикошет від ноги суперника дезорієнтував голкіпера господарів, тому м'яч влетів у незахищений кут володінь Вашаша – 0:2.

У першому таймі господарям таки вдалось скоротити рахунок на табло завдяки автоголу від Руса. Але цей постріл став останнім шансом для господарів.

У підсумку – 1:2 перемога Фехервара. Тепер в 1/8 фіналу Кубка Угорщини клуб Петряка зіграє проти лідера чемпіонату Ференцвароша, який очолює український наставник Сергій Ребров, а у складі грають Олександр Зубков та Ігор Харатін. Матч запланований на 24 лютого.

Для Петряка ця поява на полі стала вже 24-ю у сезоні у всіх турнірах. За цей час українець наколотив 8 голів та тричі асистував одноклубникам.

Відео двох голів Фехервара