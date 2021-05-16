Гол, который привел к трофею

Команды расписали безголевой первый тайм финала Кубка Англии. Первого гола пришлось ждать аж 63 минуты.

Больше о матче Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии: видео

Бельгийский полузащитник Лестера Тилеманс получил мяч на подступах к штрафной Челси и решился на дальний удар. Кэпа не имел шансов, чтобы воспрепятствовать мощному голу в девятку ворот.

В этом сезоне Тилеманс провел за "лис" 49 матчей, в которых отметился 9 голами и 6 ассистами. За Лестер полузащитник выступает с июля 2019 года. До этого футболист уже выступал за английский клуб, но на правах аренды из Монако. В июле 2019 года Тилеманс стал полноценным игроком Лестера.

Его результативный выстрел стал первым и последним во встрече. Лестер минимально переиграл Челси и впервые в своей истории победил в Кубке Англии. Предыдущие 4 финала "лисы" уходили с поля проигравшими. Уже 18 мая клубы снова сойдутся на футбольном поле, но на этот раз в чемпионате Англии.

Видео гола Тилеманса