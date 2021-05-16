Гол, який привів до трофея

Команди розписали безгольовий перший тайм фіналу Кубка Англії. Першого голу довело чекати аж 63 хвилини.

Більше про матч Лестер вперше в історії виграв Кубок Англії: відео

Бельгійський півзахисник Лестера Тілеманс отримав м'яч на підступах до штрафного Челсі та наважився на дальній удар. Кепа не мав шансів, щоб стати на заваді потужному голу у дев'ятку воріт.

У цьому сезоні Тілеманс провів за "лисиць" 49 матчів, у яких відзначився 9 голами та 6 асистами. За Лестер півзахисник виступає з липня 2019 року. До цього футболіст вже виступав за англійський клуб, але на правах оренди із Монако. У липні 2019 року Тілеманс став повноцінним гравцем Лестера.

Його результативний постріл став першим та останнім у зустрічі. Лестер мінімально переграв Челсі та вперше у своїй історії переміг у Кубку Англії. Попередні 4 фінали "лисиці" йшли з поля переможеними. Вже 18 травня клуби знову зійдуться на футбольному полі, але цього разу у чемпіонаті Англії.

Відео голу Тілеманса