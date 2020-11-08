Украинский форвард Юрий Габовда продолжает демонстрировать высокий уровень игры в чемпионате Беларуси, где выступает за "Торпедо-БелАЗ". Нападающий снова отметился дублем.

В рамках матча 28-го тура элитного дивизиона Беларуси "Динамо-Брест" на своем поле принимал "Торпедо-БелАЗ". Поединок закончился поражением хозяев, пишет 24 канал.

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Герой матча с Украиной

В составах обеих команд участие в матче приняли украинские легионеры. За хозяев с первых минут вышли Александр Нойок и Артем Милевский. А вот в футболке "Торпедо-БелАЗ" нападающий Юрий Габовда.

Первый гол забили хозяева. Но уже на старте второго тайма гости сравняли счет благодаря удару от Габовды. Футболисты гостей сшили в дураках оборону "Динамо-Брест", где на завершающей стадии экс-игрок "Карпат" удачно замкнул передачу во вратарскую – 1:1.

Уже менее чем за 20 минут украинский нападающий уже оформил дубль. Юрий сыграл на опережение и головой замкнул подачу с фланга – 1:2.

В конце поединка команда Милевского и Нойока сравняла счет. В добавленное арбитром время гости таки вырвали победу у соперника – 2:3.

В составе "Динамо" полный поединок отыграл украинец Александр Нойок, а Артем Милевский был заменен на 74-й минуте.

В текущем сезоне 31-летний хавбек Габовда в 7 поединках за "Торпедо-БелАЗ" отличился 3 голами.

"Торпедо-БелАЗ" набрал 50 очков и вышел на 4-ю строчку. "Динамо-Брест" с 48 баллами на 5-й строчке.

"Динамо-Брест" – "Торпедо-БелАЗ" видеообзор матча