Український форвард Юрій Габовда продовжує демонструвати високий рівень гри у чемпіонаті Білорусі, де виступає за "Торпедо-БелАЗ". Нападник знову відзначився дублем.

У рамках матчу 28-го туру елітного дивізіону Білорусі "Динамо-Брест" на власному полі приймав "Торпедо-БелАЗ". Поєдинок закінчився поразкою господарів, пише 24 канал.

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Герой матчу з України

У складах обох команд участь у матчі взяли українські легіонери. За господарів з перших хвилин вийшли Олександр Нойок та Артем Мілевський. А от у футболці "Торпедо-белАЗ" нападник Юрій Габовда.

Перший гол забили господарі. Але вже на старті другого тайму гості зрівняли рахунок завдяки удару від Габовди. Футболісти гостей пошили у дурні оборону "Динамо-Брест", де у завершальній стадії ексгравець "Карпат" вдало замкнув передачу у воротарський майданчик – 1:1.

Вже менше, як за 20 хвилин український нападник вже оформив дубль. Юрій зіграв на випередження та головою замкнув подачу з флангу – 1:2.

Наприкінці поєдинку команда Мілевського та Нойока зрівняла рахунок. У доданий арбітром час гості таки вирвали перемогу у суперника – 2:3.

У складі “Динамо” повний поєдинок відіграв українець Олександр Нойок, а Артем Мілевський був замінений на 74-й хвилині.

У поточному сезоні 31-річний хавбек Габовда в 7 поєдинках за “Торпедо-БелАЗ” відзначився 3 голами.

“Торпедо-БелАЗ” набрав 50 очок і вийшов на 4-й рядок. “Динамо-Брест” із 48 балами на 5-й сходинці.

"Динамо-Брест" – "Торпедо-белАЗ" відеоогляд матчу