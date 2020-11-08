Украинский легионер "Сент-Трюйден" Александр Филиппов отличился ассистом в очередном матче чемпионата Бельгии. Но его результативная игра не принесла команде победу.

В 12-м туре чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на своем поле принимал "Генк". Перед матчем клуб украинца находился на 15-й строчке в таблице, поэтому, чтобы выбраться с низов, нужно было завоевывать только победу, пишет 24 канал.

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Асист украинца

Правда, фаворитом в этой встрече считалась не команда хозяев. Уже на 4-й минуте гости отметились голом благодаря точному удару от Бонгонда.

На 28-й минуте "Сент-Трюйден" все же удалось сравнять счет, но не без помощи украинского футболиста. Александр Филиппов, который вышел на поле со стартовых минут, отдал голевую передачу с углового на Сузуки. Юма попал точно в угол ворот – 1:1.

Но недолго радовались хозяева. Уже через две минуты "Генк" вышел перед благодаря удару от Бонгонда, который оформил дубль в матче.

В конце поединка "Сент-Трюйден" еще и остался в меньшинстве.

Итоговый счет встречи – 1:2. Команда украинца снова не смогла добавить очки в свою копилку. "Сент-Трюйден" остался на 15-м месте.

Эта передача от Филиппова помогла ему уже в третьем матче подряд отличиться результативными действиями. Ранее 28-летний украинец забил "Беерсхоту" и отдал ассист в матче со "Стандартом". В этом сезоне в активе Александра 5 поединков, где он забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Результативная передача Филиппова смотрите видео