Украинский форвард Юрий Габовда продолжает демонстрировать высокий уровень игры в чемпионате Беларуси, где выступает за "Торпедо-БелАЗ". В очередном матче украинец оформил дубль, который принес победу команде.

В рамках 27-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" на своем поле встречался с "Слуцком", в котором хозяева не оставили и следа от соперника, победа 4:1, пишет 24 канал.

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Герой матча с Украины

В стартовом составе хозяев на поле вышли сразу два украинца – Алан Аусси и Юрий Габовда.

Матч начался не по лучшему сценарию для "Торпедо-БелАЗ". Уже на 22-й минуте "Слуцк" огорчил голкипера соперника – 0:1.

Уже через 13 минут Габовда открыл отсчет голов своей команды во встрече. Юрий откликнулся на классную передачу в штрафную. Украинскому нападающему осталось только точно пробить головой и прошить голкипера. Форвард из Украины на все 100% справился с поставленной задачей – 1:1.

После пропущенного гола совсем рассыпалась игра у гостей. Футболисты "Торпедо-БелАЗ" еще дважды до перерыва отличались в воротах "Слуцка". В добавленное арбитром время к первой 45-минутки Габовда оформил дубль. При счете 2:1 нападающий лучше среагировал на рикошет мяча, подхватил его и пушечным ударом на границе штрафной нанес удар – голкипер был бессилен в этой ситуации, 3:1.

Во втором тайме "Слуцк" пытался отыграть хотя бы мяч, однако попытки были тщетными. Зато команда украинца забила четвертый гол во встрече на 78-й минуте и поставила точку в матче – 4:1.

После победы "Торпедо-БелАЗ" находится на 5-м месте в таблице чемпионата Беларуси, а вот его соперник располагается в основании – 14 ступень.

Обзор матчей 27-го тура чемпионата Беларуси смотрите видео (поединок украинцев с 32:50)