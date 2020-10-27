Український форвард Юрій Габовда продовжує демонструвати високий рівень гри у чемпіонаті Білорусі, де виступає за "Торпедо-БелАЗ". У черговому матчі українець оформив дубль, який приніс перемогу команді.

У рамках 27-го туру чемпіонату Білорусі "Торпедо-БелАЗ" на власному полі зустрічався з "Слуцьком", у якому господарі не залишили і сліду від суперника, перемога 4:1, пише 24 канал.

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Герой матчу з України

У стартовому складі господарів на поле вийшли одразу два українці – Алан Ауссі та Юрій Габовда.

Матч розпочався не за найкращим сценарієм для "Торпедо-БелАЗ". Вже на 22-й хвилині "Слуцьк" засмутив голкіпера суперника – 0:1.

Вже за 13 хвилин Габовда відкрив відлік голів своєї команди у зустрічі. Юрій відгукнувся на класу передачу у штрафний майданчик. Українському нападнику залишилось лише влучно пробити головою та прошити голкіпера. Форвард з України на всі 100% впорався з поставленим завданням – 1:1.

Після пропущеного голу зовсім розсипалась гра у гостей. Футболісти "Торпедо-БелАЗ" ще двічі до перерви відзначались у воротах "Слуцька". У доданий арбітром час до першої 45-хвилинки Габовда оформив дубль. За рахунку 2:1 нападник найкраще зреагував на рикошет м'яча, підхопив його та гарматним ударом на межі штрафного завдав удару – голкіпер був безсилим у цій ситуації, 3:1.

У другому таймі "Слуцьк" намагався відквитати бодай м'яч, проте спроби були марними. Натомість команда українців забила четвертий гол у зустрічі на 78-й хвилині і поставила крапку у матчі – 4:1.

Після перемоги "Торпедо-БелАЗ" перебуває на 5-му місці у таблиці чемпіонату Білорусі, а от його суперник розташовується у підвалинах – 14 сходинка.

Огляд матчів 27-го туру чемпіонату Білорусі дивіться відео (поєдинок українців із 32:50)