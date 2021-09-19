Роскошное возвращение в Манчестер: Роналду обновил личный голевой рекорд
Источник:твитер OptaJoe
Возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед можно назвать идеальным. Португалец забивает в каждом матче и обновил свой же рекорд.
Невероятное возвращение Роналду
Очередной жертвой Криштиану Роналду стал Вест Хэм. Португальский футболист вышел в стартовом составе "красных дьяволов".
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Уже на 35-й минуте Роналду размочил нули на табло стадиона Вест Хэма. Нападающий сравнял счет на табло. До этого "молотобойцы" повели в счете благодаря голу Саида Бенрахмы.
Арена Вест Хэма стала 66-м стадионом, на котором забил Криштиану. Игрок сборной Португалии удерживает лидерство в таком рейтинге. Ближайшим его конкурентом является швед Златан Ибрагимович. "Король" футбола из Швеции отмечался на 64-х стадионах.
Это четвертое взятие ворот от Роналду в трех матчах во всех турнирах после своего возвращения в Манчестер.
- К слову, поединок завершился победой Манчестер Юнайтед – 1:2.После этой встречи МЮ с 13 очками занимает третье место в таблице АПЛ.
- Отметим, что в этой игре против "молотобойцев" голкипер МЮ Давид де Хеа прервал черную серию. Испанец парировал пенальти в компенсированное арбитром время впервые за последние 7 лет.