Роскошное возвращение в Манчестер: Роналду обновил личный голевой рекорд

Возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед можно назвать идеальным. Португалец забивает в каждом матче и обновил свой же рекорд.

Невероятное возвращение Роналду

Очередной жертвой Криштиану Роналду стал Вест Хэм. Португальский футболист вышел в стартовом составе "красных дьяволов".

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Уже на 35-й минуте Роналду размочил нули на табло стадиона Вест Хэма. Нападающий сравнял счет на табло. До этого "молотобойцы" повели в счете благодаря голу Саида Бенрахмы.

Арена Вест Хэма стала 66-м стадионом, на котором забил Криштиану. Игрок сборной Португалии удерживает лидерство в таком рейтинге. Ближайшим его конкурентом является швед Златан Ибрагимович. "Король" футбола из Швеции отмечался на 64-х стадионах.

Это четвертое взятие ворот от Роналду в трех матчах во всех турнирах после своего возвращения в Манчестер.