Легионер "Ингульца" Ника Ситчинава забил блестящий гол в матче против "Волыни". Его результативный удар стал решающим во встрече.

В центральном матче 23 тура Первой лиги Украины "Волынь" принимала "Ингулец", пишет 24 канал.

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Невероятный удар

Не успел судья просвистеть, как 25-летний грузин Ника Ситчинава забил роскошный гол в падении через себя. Форвард отлично сложился и точно пробил в ворота – 1:0.

В течение матча обе команды старались остро атаковать, но больше голов во встрече болельщики у экранов не смогли увидеть.

"Ингулец" на выезде победил с минимальным счетом – 0:1. Гости набрали 47 очков и вышли в лидеры, опередив "Агробизнес", который проиграл "Горняку".

Обе команды остаются в борьбе за тройку лидеров и выход в УПЛ.

Добавим, что Ситчинава в январе 2016 года проходил просмотр в черниговской "Десне". А уже летом того же года перешел в "Ингулец".