Розкішна бісіклета Сітчінави, якій позаздрив би Ібрагімович: відео
Легіонер "Інгульця" Ніка Сітчінава забив шалений гол у матчі проти "Волині". Його результативний удар став вирішальним у зустрічі.
У центральному матчі 23 туру Першої ліги України "Волинь" приймала "Інгулець", пише 24 канал.
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Неймовірний удар
Не встиг суддя просвистіти, як 25-річний грузин Ніка Сітчінава забив розкішний гол у падінні через себе. Форвард відмінно склався та влучно пробив у ворота – 1:0.
Протягом матчу обидві команди старались гостро атакувати, але більше м'яч у зустрічі вболівальники біля екранів не змогли побачити.
"Інгулець" на виїзді переміг із мінімальним рахунком – 0:1. Гості набрали 47 очок і вийшли в лідери, випередивши "Агробізнес", який програв "Гірнику".
Обидві команди залишаються у боротьбі за трійку лідерів і вихід в УПЛ.
Додамо, що Сітчінава у січні 2016 року проходив перегляд у чернігівській "Десні". А вже влітку того ж року перейшов в "Інгулець".