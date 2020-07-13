Легіонер "Інгульця" Ніка Сітчінава забив шалений гол у матчі проти "Волині". Його результативний удар став вирішальним у зустрічі.

У центральному матчі 23 туру Першої ліги України "Волинь" приймала "Інгулець", пише 24 канал.

Варто побачити: Українець Ковталюк вражає дублями у ворота суперників у Грузії: відео

Неймовірний удар

Не встиг суддя просвистіти, як 25-річний грузин Ніка Сітчінава забив розкішний гол у падінні через себе. Форвард відмінно склався та влучно пробив у ворота – 1:0.

Неймовірний гол з матчу Волинь – Інгулець!

У ролі Роналду нападник команди з Петрового – Січінава

ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ — FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020

Протягом матчу обидві команди старались гостро атакувати, але більше м'яч у зустрічі вболівальники біля екранів не змогли побачити.

"Інгулець" на виїзді переміг із мінімальним рахунком – 0:1. Гості набрали 47 очок і вийшли в лідери, випередивши "Агробізнес", який програв "Гірнику".

Обидві команди залишаються у боротьбі за трійку лідерів і вихід в УПЛ.

Додамо, що Сітчінава у січні 2016 року проходив перегляд у чернігівській "Десні". А вже влітку того ж року перейшов в "Інгулець".