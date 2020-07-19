Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая считается одной из самых красивых спортсменок планеты, красиво отпраздновала день рождения в кругу родных людей. Даже в такой радостный день девушка не забыла об утренней тренировке.

Девушка поделилась фотографиями в своем Instagram. Свое 25-летие Марина отпраздновала, как положено настоящему профессионалу. Утром она провела тренировку на стадионе, а вечером праздновала день рождения в кругу семьи.

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Счастливый день

Девушка специализируется на прыжках в длину.

Она поблагодарила за эмоции, замечательный день и вообще прекрасную неделю своего мужа, который вернулся домой с тренировочного сбора.

Подчеркнем, что легкоатлетка замужем за известным украинским пловцом Михаилом Романчуком. Пара поженилась в 2018 году.

Достижения Марины Бех-Романчук

Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.