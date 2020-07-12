Марина приняла участие в красивой фотосессии в купальнике. По словам легкоатлетки, ей сложно было выбрать несколько лучших, потому что все фотографии были яркими.

Уже по доброй традиции фотографиями девушка поделилась в своем Instagram . Девушка активно ведет соцсети, такому красивому профилю позавидовал бы каждый.

Также спортсменка предложила болельщикам выбрать, какое из трех фото лучше. Марина добавила, что в этом году много невероятных летних фото и роз.

24-летняя спортсменка признается, что очень скучает по тренировочным сборам за рубежом. Сейчас ей не хватает путешествий и любимой спортивной жизни.

Достижения Марины Бех-Романчук: главное