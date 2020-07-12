Уже по доброй традиции фотографиями девушка поделилась в своем Instagram. Девушка активно ведет соцсети, такому красивому профилю позавидовал бы каждый. Примечательно: Очаровательная Бех-Романчук похвасталась фото с роскошным букетом роз Марина приняла участие в красивой фотосессии в купальнике. По словам легкоатлетки, ей сложно было выбрать несколько лучших, потому что все фотографии были яркими. Переглянути цей допис в Instagram My summer 2020 Моє літо 2020 Стільки нереальних фото від найкращої @gaeva_ksusha ️що я не можу обрати що скинути Дякую @famo.ua за цю зйомочку #summer #smile #happy #home #khmelnitsky #athlete #ukraine #sportgirl Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 8 Лип 2020 р. о 8:05 PDT Также спортсменка предложила болельщикам выбрать, какое из трех фото лучше. Марина добавила, что в этом году много невероятных летних фото и роз. Переглянути цей допис в Instagram This year many roses and gorgeous summer photos Wich one you like more 1 or 2 or 3 ?️ Цього року багато роз і розкішних літніх фото Яке вам подобається більше 1,2 чи 3? #summer #hot #photo #photoshoot #smile #happy #resttime #wekeend #rose #home #ukraine #khmelnitsky Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 10 Лип 2020 р. о 9:06 PDT 24-летняя спортсменка признается, что очень скучает по тренировочным сборам за рубежом. Сейчас ей не хватает путешествий и любимой спортивной жизни. Переглянути цей допис в Instagram I miss training camps in other countries Я дуже сумую за тренувальними зборами за кордоном Адже зараз мені дуже не вистачає подорожей і мого улюбленого спортивного життя #nike #nikewoman #nikewomen #nikesportswear #nikepro #athlete #athletics #sport #sportlife #fit #longjump #jumper #trackandfield #sportlife #motivation Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 9 Лип 2020 р. о 8:21 PDT Достижения Марины Бех-Романчук: главное Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины. В 2019 году легкоатлетка получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину. Украинка стала всего лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.