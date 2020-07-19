Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка вважається однією із найкрасивіших спортсменок планети, красиво відсвяткувала день народження у колі найрідніших людей. Навіть у такий радісний день дівчина не забула про ранкове тренування.

Дівчина поділилась світлинами у своєму Instagram. Своє 25-річчя Марини відсвяткувала, як належить справжньому професіоналу. Вранці вона провела тренування на стадіоні, а ввечері святкувала день народження у колі сім'ї.

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Щасливий день

Дівчина спеціалізується на стрибках у довжину.

Вона подякувала за емоції, чудовий день та загалом прекрасний тиждень своєму чоловікові. Який повернувся додому із тренувального збору.

Підкреслимо, що легкоатлетка одружена із відомим українським плавцем Михайлом Романчуком. Пара одружилась в 2018 році.

Досягнення Марини Бех-Романчук

Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.