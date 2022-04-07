На российском "Матч ТВ" больше не будут транслироваться игры Кубка Англии

В России больше не будут транслироваться Кубок Англии. Об этом сообщил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.

"Матч ТВ" припиняє показ матчів Кубка Англії

Раніше Футбольна асоціація Англії обурилася, що у Росії транслювали матчі Кубка Англії. АПЛ ще місяць тому призупинила контракт із російським телебаченням.

Стоит внимания "Трофей из Броваров": российские мародеры выставили на продажу олимпийку сборной Украины

К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии. Предоставив сигнал для передачи "Матч ТВ", правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании,

– написал Тащин.

Недавно российский телеканал прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины.

Также "Матч ТВ" заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы. Во время трансляции не было ни одной украинской символики.

А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл плашку "Остановите вторжение". Вместо Stop Invasion имелось эмблема и название испанского чемпионата.